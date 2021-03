COD Black Ops Cold War offline: problemi di connessione su PC e console

A pochi giorni dal rilevamento degli ultimi problemi tecnici, ecco che i server di Call of Duty Black Ops Cold War vanno nuovamente offline. I giocatori che vorrebbero entrare nelle lobby multiplayer o accedere alla modalità Zombie potrebbero riscontrare in questo momento un messaggio di errore.

Come segnalato sulle pagine ufficiali di Activision, i server risultano attualmente down su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, e PC, nessuna piattaforma esclusa. Il publisher ha confermato di essere consapevole della situazione e di essersi messo immediatamente al lavoro per riuscire a risolvere il tutto nel più breve tempo possibile. Staremo a vedere se nelle prossime ore arriveranno ulteriori dichiarazioni da parte di Treyarch, che si occupa in prima persona del supporto dello sparatutto. Sicuramente lascia ben sperare il fatto che, durante la scorsa settimana, il tutto è stato risolto nel giro di poche ore. Continueremo a monitorare la situazione e vi aggiorneremo non appena ci saranno novità.

Per ingannare l'attesa potreste fare un salto a Verdansk, dal momento il Battle Royale non sembra essere influenzato in alcun modo dalle problematiche che invece stanno intralciando le attività online di Cold War.

Sicuramente l'inizio della Stagione 2 di COD Black Ops Cold War e Warzone non è stato tra i più semplici: oltre alla forma non proprio ottimale dei server in questi ultimi giorni, sono già stati scovati i nuovi glitch grazie ai quali alcuni giocatori riescono a diventare immortali nella modalità Ritorno su Rebirth Island. La nuova Season ha in ogni caso portato diversi nuovi contenuti con cui i giocatori possono continuare ad intrattenersi con lo shooter di Treyarch, tra le quali troviamo il fucile d'assalto FARA 83 e la mitraglietta LC10.