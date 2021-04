COD Black Ops Cold War: da oggi le armi si possono sbloccare anche in Zombies

La Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone ha introdotto una lunga serie di novità in entrambi gli sparatutto e, tra queste, troviamo anche una modalità tutta nuova attraverso la quale i giocatori possono sbloccare le varie armi gratuite.

Se fino all'ultimo giorno della Stagione 2 le varie bocche da fuoco potevano essere sbloccate esclusivamente completando delle complesse sfide nella battle royale o nel multiplayer classico, da oggi è possibile fare altrettanto in Call of Duty Black Ops Cold War Zombies. Ognuna delle armi aggiuntive propone infatti una sfida alternativa per la modalità a base di non morti, così che i giocatori possano avere la totale libertà di scegliere come e quando accedere a questi strumenti di morte extra. Va precisato che i progressi della sfida multiplayer non sono condivisi con quella di Zombies: ciò significa che le due sfide sono completamente separate e per sbloccare una delle armi occorre completarne almeno una al 100%.

Ecco le armi che si possono sbloccare da oggi anche in Zombies:

Groza

MAC-10

Streetsweeper

FARA 83

LC10

R1 Shadowhunter

ZRG 20mm

Sledgehammer

Wakizashi

Machete

E-Tool

Ballistic Knife

