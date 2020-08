COD Black Ops Cold War sarà all'Opening Night Live, ma il trailer è bannato in Cina

Il primo trailer di Call of Duty Black Ops Cold War ci ha confermato il titolo e il setting negli anni della Guerra Fredda, ma per la presentazione completa del nuovo lavoro di Treyarch e Raven Software dovremo attendere il 26 agosto, quando si svolgerà un evento nel free-to-play Call of Duty Warzone.

Quello di mercoledì, in ogni caso, non è l'unico appuntamento che dovete segnare sul calendario, dal momento che il buon Geoff Keighley è appena intervenuto sul suo profilo Twitter per farci sapere che l'FPS sarà uno dei protagonisti di Opening Night Live. Lo show di punta della Gamescom 2020 andrà in onda a partire dalle ore 20:00 di giovedì 27 agosto, e ci offrirà uno sguardo in anteprima mondiale su Call of Duty Black Ops Cold War. Di cosa si tratterà? Un nuovo trailer o un video gameplay? Lo scopriremo tra pochi giorni.

Mentre apprendevamo la buona notizia, abbiamo anche scoperto che il primo trailer di Call of Duty Black Ops Cold War è stato bannato in Cina. Stando a quanto riferito da CBR.com, il motivo è da ricercarsi nella presenza di materiale filmato durante le note proteste di Piazza Tienanmen del 1989. Lo spezzone incriminato può essere visto al minuto 1.05 e dura appena un secondo, ma è stato sufficiente a far allarmare le autorità cinesi. Il ban ha spinto Activision ha pubblicare una versione ridotta del trailer (vedi sotto), lunga circa la metà e priva dei filmati delle proteste risalenti ad oltre 30 anni fa.

COD Black Ops Cold War è atteso, presumibilmente, per la fine di quest'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre che sulle piattaforme di prossima generazione PS5 e Xbox Series X. Un leak potrebbe aver già svelato i bonus preordine di Call of Duty Black Ops Cold War.