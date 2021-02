COD Black Ops Cold War Patch 1.11: il preload è disponibile su PS4

Mancano ancora due giorni all'arrivo dei nuovi contenuti della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, ma i giocatori in possesso di una PlayStation 4 possono già portarsi avanti e pre-scaricare i dati necessari.

Stando alle numerosissime segnalazioni reperibili in rete, i giocatori in possesso di PlayStation 4 e PS4 Pro, come già capitato in occasione dei passati aggiornamenti, possono pre-scaricare in anticipo i dati della patch 1.11, la cui dimensione complessiva ammonta a 9 GB. Per l'installazione effettiva del pacchetto dovranno tuttavia attendere le ore 08:00 di giovedì 4 febbraio, dopodiché potranno catapultarsi immediatamente in partita per immergersi nelle novità preparate da Treyarch.

L'aggiornamento del 4 febbraio porterà in dote un bel po' di contenuti per tutti i giocatori, a partire dalla mappa Express, di ritorno da Call of Duty Black Ops 2, fino ad arrivare alla nuova mappa Firebase Z per la Modalità Zombies, ambientata nella giungla del Vietnam. Si segnala anche il debutto della Modalità Endurance nel Multigiocatore e della Modalità Dead Ops Arcade Solo Advanced Start in Zombies. Call of Duty Black Ops Cold War è disponibile su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.