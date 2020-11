COD Black Ops Cold War: prima grande patch, il FFAR1 è stato nerfato

A poco più di una settimana dal lancio, Call of Duty Black Ops Cold War ha ricevuto la prima grande patch per il bilanciamento che interessa diversi aspetti del gameplay, dalle armi alle scorestreak.

Tanto per cominciare, il fucile d'assalto FFAR1 ha subito un importante depotenziamento: il tempo di ricarica è staro aumentato, il danno dei proiettili è stato diminuito del 3,5% (da 28 a 27) ed è stata ridotta la portata (il danno massimo adesso avviene a 25 metri, non più a 38 metri, dopodiché i valori decadono). Questo importante intervento dovrebbe essere sufficiente a ridimensionare un'arma che era finita in cima alle preferenze di gran parte della comunità del gioco. Treyarch ha inoltre bilanciato i fucili di precisione aumentando il tempo che intercorre tra la corsa e l'esplosione di un colpo (da 400ms a 450ms) e riducendo la velocità di movimento mentre si spara (da 7,59 mph a 5,13 mph).

Un importante bilanciamento è stato riservato anche alle Scorestreak. In sostanza, quasi ogni Scorestreak del gioco è stata modificata in qualche modo, alcune con un aumento dei costi per utilizzarle, altre con una diminuzione degli stessi. Ad esempio, il Care Package ha visto il suo costo salire da 1.800 a 2.000, mentre Air Patrol è diminuito da 3.200 a 2.700. Aumenti anche per gli attacchi al Napalm (da 2.100 a 2.500), l'Artiglieria (da 2.500 a 3.000) e il Missile Cruise (da 2.600 a 3.500): quest'ultimo ha visto il costo aumentare di ben 900 unità!

Cosa ne pensate di questi interventi? Maggiori dettagli sulla prima patch di Call of Duty Black Ops Cold War potete trovarli sul sito ufficiale di Treyarch. Ne approfittiamo per segnalarvi che presto arriverà la mappa Nuketown '84 in COD Black Ops Cold War.