COD Black Ops Cold War: il preload dell'update 1.14 è disponibile solo su PS4

Mancano solo poche ore al debutto dell'aggiornamento di metà Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e, come accade ormai da qualche mese, i giocatori PlayStation 4 sono gli unici che possono scaricare tutti i file con largo anticipo.

Chiunque possieda una copia fisica o digitale di Call of Duty Black Ops Cold War può infatti procedere al download dei circa 7 GB di dati relativi all'update 1.14, i quali verranno poi installati al debutto ufficiale dell'aggiornamento. In questo modo gli utenti Sony saranno i primi a poter giocare nei minuti immediatamente successivi alla pubblicazione della patch, le cui dimensioni non particolarmente elevate non dovrebbero in ogni caso creare grossi problemi a chi possiede lo sparatutto in prima persona su altre piattaforme. Va inoltre precisato che questo sistema è al momento disponibile esclusivamente sulla console Sony di vecchia generazione e non vi è modo di anticipare il download su PlayStation 5.

Per chi non lo sapesse, l'aggiornamento in questione introduce nuove mappe per la modalità multigiocatore online, una nuova arena per la modalità Zombies e una lunga serie di modifiche alle armi. A proposito di armi, avete già letto la nostra guida su come sbloccare gratis Cacciatore di Ombre R1 in Call of Duty Black Ops Cold War?