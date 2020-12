COD Black Ops Cold War si prepara alla Stagione 1 con un nuovo update

Nel corso del pomeriggio Activision ha svelato con un trailer le prime informazioni sulla Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e, per preparare al meglio il gioco al debutto del prossimo aggiornamento, ha annunciato l'arrivo di una nuova patch.

Purtroppo non sappiamo nello specifico quali siano i miglioramenti in arrivo con l'aggiornamento in questione, ma il team di sviluppo ha parlato di una patch che mira a sistemare in maniera generica alcuni bug e a migliorare la "quality of life". Si tratta insomma di un update che con tutta probabilità non avrà un impatto sulle meccaniche di gioco e che servirà agli sviluppatori a predisporre lo sparatutto alla fusione con Call of Duty Warzone in vista del prossimo grande aggiornamento, in arrivo il prossimo mercoledì 16 dicembre 2020. Il piccolo aggiornamento verrà pubblicato alle ore 8:00 italiane di domani, martedì 8 dicembre 2020, e sarà disponibile su tutte le versioni del gioco: PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Vi ricordiamo che tra le novità in arrivo con la prima stagione dello sparatutto potrebbe esserci anche la modalità Dropkick di Call of Duty Black Ops Cold War, oggetto di leak qualche giorno fa.