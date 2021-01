COD Black Ops Cold War: è questa la prossima mappa di Zombies?

Nel corso della serata è apparso un misterioso tweet sulla pagina ufficiale di Treyarch, team di sviluppo di Call of Duty Black Ops Cold War, che potrebbe avere a che fare con la prossima mappa della modalità Zombies.

Il messaggio in questione è composto dalla frase "Il progetto Endstation era solo l'inizio" e da un'immagine in bianco e nero che mostra dall'alto quella che potrebbe essere la prossima area nella quale combatteremo i nazi-zombie. Sullo scatto è infatti segnata la posizione per raggiungere il regno d'etere e, viste le dimensioni, non possiamo escludere che con i prossimi aggiornamenti il team di sviluppo voglia aggiungere questa mappa a Die Maschine, quella disponibile ormai dall'uscita del gioco. Sappiamo infatti con certezza che nel corso della Stagione 2 arriverà una nuova mappa di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies e questo pubblicato da Treyarch è quasi sicuramente un primo indizio di quello che vedremo prossimamente. Vi ricordiamo che qualsiasi tipo di aggiunta al multiplayer o a Zombies sarà completamente gratuita e quindi anche questa arena sarà scaricabile senza costi aggiuntivi da parte di tutti i possessori dello sparatutto su PC e console.

Per chi è curioso di provare la modalità a base di non morti, sappiate che nei prossimi giorni arriverà un periodo d'accesso gratuito a COD Black Ops Cold War Zombies su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Avete già letto la nostra guida su come ottenere il Martello di Thor in COD Black Ops Cold War Zombies?