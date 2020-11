COD Black Ops Cold War PS5: feedback aptico del Dualsense tarato per ogni arma

Non si finiscono mai di scoprire cose nuove in merito a Call of Duty Black Ops Cold War, nuovo capitolo della serie sviluppato da Treyarch e Raven Software, e destinato ad arrivare sul mercato tra pochissimi giorni, anche sulle console di prossima generazione.

Come ben noto, i giocatori PlayStation 4 e PS5 avranno dei contenuti esclusivi, ossia l'accesso anticipato di un anno alla modalità Assalto Zombie (Zombie Onslaught) e alcuni potenziatori dell'esperienza. I possessori di PlayStation 5 saranno i più fortunati del lotto, poiché grazie al controller DualSense beneficeranno di una caratteristica unica: i Grilletti Adattivi replicheranno la resistenza del grilletto di ogni singola arma del gioco.

A svelarlo è stato il Lead Game Designer Tony Flame nel corso di un'intervista concessa a Gamespot: "Il controller Dualsense è davvero fantastico. [...] La resistenza del trigger emula la pressione del grilletto della vera arma. Ciò è stato tarato per ogni singola arma presente nel gioco. È stato fatto molto lavoro, ma è davvero impressionante, dona alle armi un feeling che non era mai stato provato prima d'ora".

Ricordiamo che il gioco uscirà il 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, e il 19 novembre su PlayStation 5. Nell'attesa, potete dare un'occhiata alle dimensioni di Call of Duty Black Ops Cold War su tutte le piattaforme, ai contenuti della Stagione 1, integrata con Warzone, e ai contenuti esclusivi