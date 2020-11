COD Black Ops Cold War: su PS5 alcuni giocatori avviano la versione PS4 per sbaglio

Call of Duty Black Ops Cold War è uno dei giochi che non offre l'upgrade gratuito dalle versioni di precedente generazione. La versione PS4 è separata da quella PS5, esattamente come quella Xbox One da Xbox Series X|S. L'aggiornamento è ovviamente possibile, ma è a pagamento e costa 10 euro.

Activision offre anche la possibilità di acquistare il Cross-Gen Bundle di Call of Duty Black Ops Cold War (anche incluso nella Ultimate Edition), ossia un pacchetto che offre l'accesso ad entrambe le versioni del gioco. Ad alcuni di quelli che l'hanno acquistato su PlayStation, tuttavia, si è verificato uno spiacevole inconveniente.

Tutti coloro che acquistano il gioco dal PlayStation Store su PS5 hanno l'opportunità di scegliere quali parti del pacchetto scaricare e installare. Nel menu a tendina richiamabile con il pulsante con i tre puntini, la versione PlayStation 4 (funzionante in retrocompatibilità) e quella PS5 sono voci separate. Coloro interessati alla versione PS5 (dovrebbero esserlo tutti, dal momento che giocano su PS5) non devono far altro che selezionarla e scaricarla, ignorando l'altra. Il problema di cui vi parliamo si verifica quando i giocatori scelgono pigramente di installare tutto il pacchetto, senza preoccuparsi di scegliere cosa scaricare e cosa no. Quando ciò avviene, la console scarica sia la versione PS4 sia la versione PS5, e qui viene il bello: quando entrambe le versioni del gioco sono installate, PlayStation 5 avvia di default l'edizione PlayStation 4!

Non si tratta di un problema diffusissimo, ma fa strano scoprire che in determinate situazioni PS5 dà la priorità alla versione in retrocompatibilità piuttosto che a quella nuova. Alcuni, inoltre, ritengono che la nuova console dovrebbe indicare in maniera più chiara qualche versione di un gioco viene avviata. Call of Duty Black Ops Cold War, ricordiamo, è disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PC, PS4 e, in alcuni mercati selezionati, su PS5. Quest'ultima edizione arriverà da noi il 19 novembre.