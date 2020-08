COD Black Ops Cold War su PS5: nuovi dettagli sul supporto alle funzionalità del DualSense

Interagendo con la community di ResetEra, lo sviluppatore di Activision conosciuto con lo pseudonimo di ShutterMunster (con profilo verificato) ha voluto offrire delle importanti anticipazioni sulle funzionalità accessibili nella versione PS5 di COD Black Ops Cold War utilizzando il controller DualSense.

Lo sviluppatore del colosso videoludico statunitense ha voluto rispondere in prima persona a questa domanda postagli da un fan della serie di Call of Duty: "Ehi, mi spiace chiedertelo in questo thread, ma visto che stiamo discutendo delle funzionalità del DualSense e sei di Activision... sai se Black Ops Cold War supporterà i trigger adattivi? Il feedback tattile è già stato menzionato da altre fonti".

Pur senza entrare nei dettagli, l'Art Lead di Activision conosciuto come ShutterMunster ha voluto chiarire i dubbi dell'appassionato di Call of Duty spiegando che "sì, lo farà", confermando così il supporto del nuovo kolossal sparatutto di Treyarch e Raven Software al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense di PlayStation 5.

Per saperne di più sull'argomento, vi consigliamo di leggere questo approfondimento sulle differenze tra i grilletti dei controller PS5 e Xbox. A chi ci segue, ricordiamo infine che Call of Duty Black Ops Cold War arriverà il 13 novembre su PC, PS4 e Xbox One, con lancio previsto su PS5 e Xbox Series X in coincidenza dell'arrivo sul mercato delle piattaforme nextgen di Sony e Microsoft.