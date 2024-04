CoD Black Ops Cold War su PS5 in offerta al MINIMO STORICO oggi su Amazon!

Dopo l'offerta da urlo su Mortal Shell, su Amazon Italia è attiva un'offerta semplicemente irrinunciabile per la versione PlayStation 5 di Call of Duty Black Ops Cold War, il kolossal sparatutto di Activision sviluppato da Treyarch e Raven Software.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA L'esperienza interattiva offerta dalla Campagna di Black Ops Cold War prende spunto dalle missioni singleplayer dei capitoli precedenti di Call of Duty per spronarci ad affrontare sfide ancora più impegnative.

L'avventura a giocatore singolo ci porta a combattere in scenari celebri di tutto il mondo come Berlino Est, il Vietnam, la Turchia, il quartier generale sovietico del KGB e altri ancora, dando così forma a un'odissea sparatutto che abbraccia i luoghi e gli eventi più rappresentativi della Guerra Fredda.

Trovate Call of Duty Black Ops Cold War su Amazon Italia al prezzo sensazionale di 29,90 euro, con uno sconto del 26% sul prezzo di listino abituale: si tratta del minimo storico per l'FPS di Activision, di conseguenza non possiamo che consigliarvi di approfittare dell'offerta prima della sua scadenza prevista per la mezzanotte di oggi 11 aprile (o fino a esaurimento scorte). Per ulteriori occasioni di risparmio, vi invitiamo a seguirci sul Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram.

