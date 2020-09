COD Black Ops Cold War su PS5: in video la prima missione della campagna

Tra i protagonisti del PlayStation 5 Showcase troviamo anche Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo sparatutto Activision il cui comparto single player è in sviluppo presso Raven Software. Nel corso dell'evento è stato mostrato un lungo filmato con protagonista il primo livello della campagna, rigorosamente in versione PlayStation 5.

Il video mostra il protagonista che, dopo aver assassinato silenziosamente un gruppo di nemici con la sua squadra (che vede Frank Woods tra i suoi membri), si approccia ad un gruppo di soldati avversari scrutandoli prima con un binocolo e poi eliminandoli con un potente fucile da cecchino. Una delle esecuzioni con il fucile di precisione mostra anche un breve filmato in pieno stile Sniper Elite, mostrando la traiettoria del proiettile che si sposta lentamente fino a raggiungere la testa del povero bersaglio. A questo punto, ormai scoperti, i soldati americani sfoderano i fucili d'assalto e dopo una breve sparatoria si passa ad un frenetico inseguimento a bordo di un veicolo.

Al termine del filmato è stato inoltre annunciato che dal 18 al 20 settembre 2020 si terrà un'Alpha del multiplayer in esclusiva su PlayStation 4 e da domani sarà possibile procedere al preload dei dati per farsi trovare preparati all'apertura dei server.

