COD Black Ops Cold War: anche Raid e Crossroads 24/7 tra le nuove playlist

Domani le playlist del comparto multigiocatore online di Call of Duty Black Ops Cold War si aggiorneranno per proporre ai giocatori nuove modalità a tempo, le quali sono state svelate in anticipo sui social.

Sull'account Twitter ufficiale di Treyarch, infatti, è stato anticipato che a partire da domani gli aggiornamenti settimanali delle playlist avverranno sempre di mercoledì e nelle prossime ore sarà possibile giocare le seguenti modalità a tempo: Raid + Crossroads Strike 24/7, Gunfight Blueprints (ovvero una variante di scontro in cui si utilizzano i progetti) e Dirty Bomb Duos. Se siete spaventati all'idea di non poter più darvi al grind per le mimetiche in Nuketown, sappiate che molte delle attuali playlist non abbandoneranno il gioco e, come confermato dagli stessi sviluppatori, domani continuerete a trovare tra le playlist anche Nuketown 24/7, Face Off, Prop Hunt, e Fireteam: Dirty Bomb.

In attesa che le playlist in questione facciano il loro debutto domani, mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 19:00 italiane, vi ricordiamo che è ora possibile acquistare il bundle di Bulldozer nel negozio di Call of Duty Black Ops Cold War. Sulle nostre pagine trovate anche una guida su come trovare l'easter egg di Zombies nella campagna di COD Black Ops Cold War.