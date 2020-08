COD Black Ops Cold War: Raven riflette sui finali multipli della storia

In qualità di Senior Creative Director di Raven Software, Dan Vondrak ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di GameSpot per discutere della storia di Call of Duty Black Ops Cold War e fornire degli interessanti spunti di riflessione sui finali multipli sbloccabili dagli utenti.

L'esponente della software house incaricata di dare forma alla campagna singleplayer di COD Black Ops Cold War specifica che "sin da quando abbiamo iniziato a creare questa storia avevamo in mente più finali e questo ci ha davvero aiutato. Penso che se provi ad aggiungere questo genere di cose in un secondo momento, ti ritrovi in una situazione dove non sei più in grado di adattare quei finali multipli alla trama che vuoi raccontare. Ma abbiamo capito subito di volerlo fare, d'altronde mi è piaciuta moltissimo l'idea che avremmo potuto omaggiare Black Ops grazie a questi finali multipli".

Sempre in riferimento a Black Ops 2 e al suo canovaccio narrativo con finali multipli, Vondrak spiega che "anche se Black Ops 2 non li avesse avuti, comunque per noi avrebbe avuto perfettamente senso integrarli in Cold War. Ho adorato sin dal principio l'idea che con questo gioco avremmo potuto rendere omaggio all'intera serie di Black Ops mettendone insieme i pezzi. Alcune storie funzionano meglio se prevedono dei finali multipli e altre no, ma la nostra è stata realizzata da zero prevedendo proprio questo genere di soluzioni narrative".

L'uscita del nuovo kolossal sparatutto di Activision è prevista per il 13 novembre su PC, PS4 e Xbox One. Per le versioni PS5 e Xbox Series X, attese per il lancio delle prossime console Sony e Microsoft, è invece prevista un'Edizione Crossgen di COD Black Ops Cold War.