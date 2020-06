COD Black Ops Cold War: il reveal di Call of Duty 2020 in arrivo ad agosto?

Mentre il mese di maggio si è chiuso con ottime vendite per COD Modern Warfare negli USA, la community continua ad interrogarsi sul periodo nel quale verrà presentato il nuovo capitolo della serie.

Infrangendo le tradizionali tempistiche del reveal dei prossimi titolo del franchise, infatti, Activision non ha ancora offerto alcun dettaglio ufficiale in merito allo sviluppo e o alla presentazione di un Call of Duty in arrivo nel 2020. Le più recenti voci di corridoio vorrebbero Treyarch al lavoro su COD Black Ops Cold War, titolo non confermato col quale viene indicato un presunto episodio della saga ambientato durante i decenni della Guerra Fredda: per scoprire se il confronto tra Stai Uniti d'America e Unione Sovietica sarà davvero il protagonista del titolo, potrebbe essere necessaria ancora una lunga attesa.



A suggerirlo è l'Insider videoludico attivo su Twitter come Tom Henderson, utente che in passato ha correttamente anticipato alcune novità legate al brand Activision. Come potete verificare nel cinguettio che trovate disponibile in calce a questa news, l'utente afferma che il reveal di Call of Duty 2020 non arriverà a breve, evidenziando come sarà invece necessario attendere sino al mese di agosto per poter dare al gioco un primo sguardo. Per scoprire se la previsione si rivelerà esatta, non resta purtroppo altro da fare che attendere pazientemente eventuali comunicazioni ufficiali in tal senso.