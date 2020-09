COD Black Ops Cold War, reveal del multiplayer: confermati data e orario!

In occasione della presentazione ufficiale di Call of Duty: Black Ops Cold War, i vertici di Activision hanno scelto di non alzare immediatamente il sipario sul comparto multigiocatore del titolo.

Quest'ultimo sarà infatti oggetto di una presentazione appositamente dedicata, alla quale mancano ormai solamente pochi giorni. In sede di annuncio del gioco, era stato già confermato il giorno prescelto per il reveal, ovvero mercoledì 9 settembre. Ora, gli appassionati in attesa di poter avere maggiori informazioni su Call of Duty: Black Ops Cold War possono appuntarsi anche un orario preciso. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale della saga di COD ha pubblicato un cinguettio legato all'appuntamento. Con quest'ultimo, si conferma che l'appuntamento prenderà il via alle ore 10:00 AM PT, corrispondenti alle ore 19:00 del fuso orario italiano.



Al momento, Activision non ha invece condiviso dettagli in merito a quella che sarà la natura esatta dell'evento o dei contenuti che saranno mostrati. In attesa di poter scoprire ulteriori informazioni con l'approssimarsi dell'appuntamento, ricordiamo che è prevista una Open Beta di COD Black Ops Cold War, la cui data di inizio non è ancora stata ufficialmente annunciata. Sulle pagine di Everyeye, intanto, è possibile trovare una ricca anteprima di storia e gameplay di COD Black Ops Cold War redatta dal nostro Francesco Fossetti.