COD Black Ops Cold War: riscattate i Bundle gratis prima che sia troppo tardi

Manca davvero poco all'atteso inizio della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, che introdurrà un nuovo Battle Pass, l'Operatore Glitch e nuove armi, e segnerà l'integrazione con il free-to-play Call of Duty Warzone.

L'inizio della Stagione 1 di COD Black Ops Cold War e Warzon è fissato per le ore 08:00 di domani martedì 16 dicembre, ciò significa che avete ancora pochissime ore per riscattare i due bundle gratis messi a disposizione da Treyarch per farsi perdonare per il ritardo della pubblicazione - la Stagione 1, ricordiamo, nei piani iniziali sarebbe dovuta cominciare il 10 dicembre.

“Field Research” Bundle

1 Skin Operatore epica (Park)

1 Blueprint SMG epico

1 Reticolo epico

1 Calling Card epica

1 Ciondolo arma raro

“Certified” Bundle

1 Skin Operatore epica (Garcia)

1 Blueprint Fucile d'Assalto epico

1 Reticolo epico

1 Ciondolo arma raro

Pe riscattare i due bundle non dovete far altro che effettuare il login a Call of Duty Black Ops Cold War entro le ore 08:00 di domani mattina, quando prenderà il via la Stagione 1. Nell'attesa, potete ripassare tutti i contenuti della Stagione 1 di COD Black Ops Cold War e Warzone.