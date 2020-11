COD Black Ops Cold War: scoperto un trucco per guadagnare più XP per le armi

Non c'hanno messo molto i giocatori a rendersi conto che in Call of Duty Black Ops Cold War le armi richiedono più punti esperienza, e di conseguenza più tempo, per salire di livello rispetto al passato. Qualcuno però si è già rimboccato le maniche e ha scoperto un modo per guadagnarli più rapidamente...

La youtuber Glitching Queen ha scovato un metodo per far salire di livello le armi più velocemente: tutto ciò che dovete fare è avviare delle partite nella modalità Zombies, giocare fino al terzo round, uscire e ripetere daccapo fin quando ritenete opportuno. A quanto pare i round 2 e 3 forniscono un bel po' di punti esperienza per la armi, per cui è possibile massimizzare il guadagno giocandoli ripetutamente. La progressione è unica, quindi i livelli guadagnati in Zombies si trasferiscono automaticamente nel Multiplayer.

Inoltre, Glitching Queen consiglia ai giocatori PlayStation di portare con sé degli amici, poiché grazie alla partnership tra Sony e Activision gli utenti che giocano in squadra con dei compagni ottengono il 25% di punti esperienza per le armi in più. Il bonus è valido anche per i giocatori Xbox e PC che si uniscono ad altri due amici che giocano su PlayStation grazie al cross-play. Per maggiori dettagli sul metodo vi invitiamo a guardare il video in apertura di notizia. Approfittatene in questi giorni, poiché in occasione del lancio di Nuketown 84 in COD Black Ops Cold War è anche stato attivato il bonus 2XP, che prevede il raddoppio dei punti esperienza classici e dei punti esperienza delle armi fino al 30 novembre.