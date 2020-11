COD Black Ops Cold War, Season 1: ecco come andrà ad integrarsi con Warzone

Con un lungo post pubblicato pochi minuti fa sul sito ufficiale, Activision ha finalmente svelato maggiori informazioni su come funzionerà l'integrazione tra Call of Duty Black Ops Cold War e la modalità free to play Warzone.

All'inizio della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, i progressi dei giocatori di COD Warzone e Modern Warfare verranno resettati, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Il reset riguarda esclusivamente il livello esperienza e tutti i giocatori continueranno a mantenere le skin, i progetti e gli altri elementi cosmetici sbloccati grazie ai pass stagionali, riscattati durante gli eventi o acquistati nel negozio in game. Il reset dei progressi permetterà agli sviluppatori di unificare il livello esperienza e quello del Battle Pass fra i tre diversi giochi, così che qualsiasi azione compiuta dai giocatori permetta loro di guadagnare punti esperienza a prescindere dalla modalità o dal gioco selezionato. Potrete quindi avanzare di rango completando una partita nel multiplayer classico di Modern Warfare, facendo una partita a Warzone o completando qualche orda in Black Ops Cold War Zombies.

Per quanto riguarda invece le armi e i loadout personalizzati, non vi sarà alcun punto di contatto tra Black Ops Cold War e Modern Warfare, ma le armi e i progetti di entrambi i titoli (anche quelli in arrivo con i futuri aggiornamenti) entreranno a far parte della battle royale e potranno essere sia richiamati tramite i loadout che essere trovati in giro per la mappa.

Vi ricordiamo che la Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War non sarà disponibile al lancio e, proprio come accaduto con COD Modern Warfare, verrà pubblicata solo in un secondo momento.