COD Black Ops Cold War, Season 2 Reloaded: anche Sanatorium nell'update gratis

A poche ore dall'arrivo dell'aggiornamento di metà Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War, Activision e Treyarch hanno pubblicato l'elenco completo delle novità incluse nella patch, tra le quali troviamo anche una nuova regione per Zombies.

Aggiornando il gioco nelle prossime ore, infatti, la modalità Outbreak accoglierà la versione in notturna di Sanatorium, la quale si aggiungerà alle enormi aree di gioco già disponibili in questa modalità open world. Nel caso in cui la sola introduzione di una nuova mappa non dovesse bastarvi, presto la modalità Outbreak accoglierà anche un tipo di obiettivo inedito chiamato Secure Objective, ulteriori documenti da raccogliere in giro per il mondo di gioco e la possibilità di salire a bordo di una moto, la Dirt Bike. Il team di sviluppo ha lasciato inoltre intendere che l'update di metà Stagione 2 introdurrà anche dei nuovi easter egg ed è probabile che già da domani sarà possibile scoprire qualche informazione aggiuntiva al riguardo. Per quello che riguarda invece la modalità Dead Ops Arcade 3, questa supporta ora il nuovo sistema di progressione unificato: ciò significa che giocando partite in questa modalità si potranno accumulare punti esperienza utili per far salire il livello del Pass Battaglia e sbloccare nuove ricompense. Se poi siete in possesso del gioco su PS4 o PS5, potrete giocare l'esclusiva modalità Carneficina anche nella variante a tempo limitato Containment, grazie alla quale si può sbloccare un progetto per il fucile tattico chiamato Jungle Fighter.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento con tutte queste novità è in arrivo domani. Sapevate che è già disponibile il preload dell'update di metà Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War su PS4?