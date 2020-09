COD Black Ops Cold War: segui il reveal di Zombies su Twitch il 30 settembre

Activision e Infinity Ward, dopo averci fornito un assaggio della campagna per giocatore singolo e mostrato il multiplayer in azione, si preparano a svelare pure la modalità Zombies di Call of Duty Black Ops Cold War.

La presentazione di una delle modalità più amate dai fan della serie inizierà alle ore 19:00 di domani 30 settembre, e ovviamente i nostri redattori non si faranno trovare impreparati ad un evento di tale portata. L'appuntamento con il commento in diretta e in italiano è fissato per le ore 18:45. come al solito sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete invitati ad iscrivervi. Già che ci siete, non dimenticate di attivare la ricezione delle notifiche, così non rischierete di perdervi la trasmissione.

Gli sviluppatori ci hanno già stuzzicato a dovere pubblicando un video teaser di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies della durata di appena 7 secondi, un piccolo assaggio del trailer completo che verrà mostrato domani sera. In attesa dell'evento, vi ricordiamo che l'uscita del gioco è fissata per il 13 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4. Lo stesso giorno arriverà anche su PS5 negli USA, mentre i giocatori europei dovranno attendere il 19 novembre. Prima di allora si svolgerà la Beta gratis di Call of Duty Black Ops Cold War, che prenderà il via l'8 ottobre in esclusiva PS4 per poi approdare anche su PC e Xbox One la settimana successiva.