COD Black Ops Cold War: sequel di Black Ops, anni '80, multiplayer e zombie in un leak

Manca ormai poco alla presentazione ufficiale di tutti i dettagli legati al nuovo COD, ma sembra che alcune informazioni siano trapelate in anticipo a seguito dell'azione di dataminer.

Analizzando il file di gioco contenuti nell'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare, questi ultimi segnalano infatti di aver estrapolato una prima descrizione dell'atteso Call of Duty: Black Ops - Cold War. Da quanto emerge, il gioco sarebbe un sequel diretto del primo COD: Black Ops, pronto a trasportare i giocatori nei primi Anni Ottanta, nel cuore della Guerra Fredda.



Tra i contenuti, si cita una campagna single player pronta a mettere sulla strada del pubblico numerosi personaggi storici. Le battaglie condurranno il giocatore in luoghi iconici del confronto tra USA e URSS, tra i quali vengono citati espressamente Berlino Est, il Vietnam, la Turchia e persino il quartier generale del KGB. Come Operatori élite, l'obiettivo sarà quello di seguire le tracce della misteriosa figura di Perseus, in missione per "destabilizzare l'equilibrio globale tra potenze e cambiare il corso della storia". Accanto a personaggi quali Woods, Mason ed Hudson, COD Black Ops Cold War offrirà un cast di nuovi Operatori. In chiusura, viene inoltre citata "una nuova generazione di esperienze per il Multiplayer e la modalità Zombie".

Per scoprire se queste anticipazioni sono effettivamente fondate, sarà ad ogni modo sufficiente attendere pochissimo tempo: il reveal completo di COD Black Ops: Cold War è infatti atteso per la giornata di mercoledì 26 agosto.