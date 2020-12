COD Black Ops Cold War, settimana gratis di multiplayer: download disponibile su PS Store

Preannunciata dai vertici di Activision e dal team di Treyarch, è finalmente disponibile la nuova prova gratuita del multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Per un'intera settimana, i giocatori che non sono in possesso dell'ultimo capitolo della celebre saga shooter potranno approfittare dell'occasione per testare comunque con mano il titolo. Già accessibile, il test gratuito offerto da Activision si protrarrà su tutte le piattaforme di pubblicazione sino al prossimo giovedì 24 dicembre. Gli utenti interessati ad approfittare dell'iniziativa dedicata a Call of Duty: Black Ops Cold War su PlayStation 4 o PlayStation 5 dovranno procedere al download dell'apposito pacchetto apparso in giornata su PlayStation Store. Riscattabile gratuitamente, il contenuto è raggiungibile tramite il seguente link:

Ricordiamo che la settimana di prova dello sparatuttosi strutturerà in due fasi, che vedranno progressivamente ampliarsi le modalità di gioco disponibili. La prima di queste, avviatasi il 17 dicembre, si concluderà lunedì 21 dicembre. Nella medesima giornata, prenderà il via la seconda fase, con ulteriori contenuti accessibili. L'iniziativa dedicata alla componentedi Call of Duty: Black Ops Cold War si concluderà la vigilia di Natale, alle ore 19:00 del fuso orario italiano.