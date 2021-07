COD Black Ops Cold War: nuova settimana gratis per multiplayer e Zombies

Activision e Treyarch hanno confermato l'arrivo di un nuovo periodo di prova completamente gratuito per le modalità multiplayer e Zombies di Call of Duty Black Ops Cold War.

Tutti i giocatori che non possiedono l'ultimo capitolo della serie di sparatutto in prima persona possono quindi procedere al download del titolo nel periodo compreso tra il 22 e il 29 luglio 2021. Durante questa settimana, agli utenti verrà dato l'accesso a numerose playlist della modalità multigiocatore online, tra le quali troviamo NukeJacked 24/7, Paintball Moshpit, Throwback Moshpit, Party Games e Team Deathmatch. Per quello che riguarda invece la modalità Zombies, saranno giocabili tutte le mappe, inclusa Mauer Der Toten, arrivata nel titolo con l'aggiornamento della Stagione 4 Furiosa di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone.

Potrete inoltre approfittare dell'intero weekend per accumulare esperienza velocemente grazie agli XP Doppi, così da completare anche le sfide più ardue e sbloccare le armi da utilizzare poi nei loadout di COD Warzone. A tal proposito, sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare gratis la nuova mitraglietta OTs 9 in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.

Sapevate che la versione PC di COD Black Ops Cold War supporta ora il DualSense di PS5?