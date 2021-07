COD Black Ops Cold War, una settimana gratis: lo shooter festeggia la Stagione 4

A breve distanza dall'annuncio della data di uscita della Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops Cold War, arrivano da Activision ulteriori dettagli su quelli che saranno i contenuti dell'update.

Denominata "Reloaded", la nuova Stagione proporrà ad esempio diversi contenuti aggiuntivi per la modalità Zombie, con il debutto del capitolo Mauer Der Toten e l'introduzione di alcuni strumenti inediti, quali Mule Kick, LT53 Kazimir e CRBR-S Wonder Weapon. Non mancano poi novità per quanto concerne il comparto multigiocatore di Call of Duty: Black Ops Cold War. Quest'ultimo vede infatti aggiungersi due nuove modalità:

Rush : scontri 6v6 ambientati all'interno di una piccola mappa, che si sviluppa tra interno ed esterno di un campo da speedball;

: scontri 6v6 ambientati all'interno di una piccola mappa, che si sviluppa tra interno ed esterno di un campo da speedball; Cattura la Bandiera: il grande classico ritorna in azione con la previsione di un breve conto alla rovescia per il respawn;

Come già annunciato dal recente trailer della Stagione 4 di COD Black Ops Cold War, Reloaded sarà disponibile a partire dalla giornata di giovedì 15 luglio. Per festeggiarne il debutto, Activision ha deciso di organizzare una settimana di prova gratuita dello shooter. Tra il 22 e il 29 luglio, i giocatori potranno dunque avventurarsi tra le atmosfere della Guerra Fredda, per testare alcune playlist Multiplayer e Zombies, incluse le nuove mappe Rush e Mauer der Toten.