COD Black Ops Cold War, il sito teaser si aggiorna: messaggio misterioso avvistato!

Nel corso degli ultimi giorni, il prossimo capitolo della serie di Call of Duty ha fatto molto discutere di sé: sembra infatti che il reveal sia ormai piuttosto imminente.

In particolare, di recente è stato avvistato un sito teaser per il Call of Duty del 2020, attualmente noto nella community videoludica come Call of Duty Black Ops: Cold War. La denominazione è emersa in seguito al diffondersi di molteplici rumor, che vorrebbero il gioco ambientato proprio nei decenni della Guerra Fredda. Ebbene, ora sul portale è emerso un nuovo indizio, ovvero un criptico messaggio che riporta il seguente testo:

"In guerra le battaglie non si combattono solo sul campo, ma anche dietro le quinte.

Tattiche, manovre, strategie.

Tutti pezzi di un complesso puzzle che rappresenta la differenza tra la vita e la morte.

Codici. Segnali. Cifre.

Comunicazioni segrete usate da nemici e alleati per migliaia di anni.

La storia che si sta mostrando ha una trama intessuta in decenni. Non si rivelerà in una notte.

Mentre alcune battaglie possono essere vinte rapidamente, altre richiederanno giorni per dispiegarsi.

Hai trovato il primo di molti tasselli.

Assapora il viaggio. È parte del gioco.

I premi della vittoria non vanno a coloro che corrono, ma a coloro che sanno - "Ogni battaglia è vinta prima di essere combattuta".

Conosci la tua storia."

I numerosi riferimenti a codici e al dietro le quinte dei conflitti farebbero pensare al tema dello spionaggio e della strategia bellica di lungo periodo. Questi elementi potrebbero dunque rappresentare un'ulteriore conferma di un'ambientazione legata ai decenni che hanno fatto seguito alla Seconda Guerra Mondiale e che hanno visto contrapporsi l'universo orbitante intorno agli USA a quello legato all'URSS. Ad ora, tuttavia, si tratta soltanto di ipotesi: per averne la certezza bisognerà attendere il reveal. Nel frattempo, un messaggio teaser è apparso in COD Warzone.