COD Black Ops Cold War: un sito teaser svela la data del reveal ufficiale?

Qualcosa si sta finalmente muovendo nelle ultime ore e, dopo aver assistito all'apertura delle misteriose scatole legate a Call of Duty Black Ops Cold War, gli utenti hanno risolto una serie di enigmi fino a giungere ad una data su una sorta di sito teaser.

Analizzando con molta attenzione le diapositive contenute nelle scatole inviate ai vari streamer ed influencer, gli appassionati sono riusciti ad arrivare al misterioso sito chiamato pawntakespawn. Ci sono ben pochi dubbi sul fatto che il sito in questione appartenga ad Activision, visto che al suo interno ci sono rimandi al sito ufficiale, e tra le poche informazioni presenti troviamo una data e un'ora ben precise: venerdì 14 agosto alle ore 18:00 italiane. Sono in molti a credere che sarà proprio questo il momento in cui verrà annunciato al pubblico il nuovo Call of Duty, magari tramite un grosso evento su COD Warzone che porterà l'intera community su Twitch o direttamente in gioco. Purtroppo non sono tutti della stessa idea e tra i fan c'è anche chi crede che la data indicata non punti ad altro che alla pubblicazione di una nuova serie di teaser.

A prescindere da cosa abbia in mente Activision, sembra ormai chiaro che non manchi molto al reveal ufficiale dello sparatutto.