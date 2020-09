COD Black Ops Cold War: il sito ufficiale svela nuovi dettagli su Jason Hudson

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulla storia di Call of Duty: Black Ops Cold War, Activision ha appena aggiornato il sito ufficale del gioco con una serie di dettagli sulla vita di Jason Hudson, uno dei protagonisti del trailer d'annuncio.

Il post sul blog ufficiale dello sparatutto non si limita a descrivere le origini di questo personaggio e i suoi trascorsi noti, ma aggiunge anche un piccolo paragrafo che permette di scoprire qualche info extra su quello che vedremo nel corso della campagna del nuovo episodio della serie.

Ecco tutti i dettagli su Hudson:

"Il 17 gennaio 1981, Hudson ha contattato il suo vecchio collega Russel Adler per dare vita ad una squadra d'elite con l'obiettivo di seguire le tracce di un pericoloso agente sovietico. Sebbene tra Hudson e Adler non corra buon sangue e non vi sia particolare fiducia, Hudson sa bene che se c'è qualcuno che ha la giusta motivazione per arrivare all'obiettivo quello è proprio Adler."

Sembra quindi che alcuni dei personaggi a noi noti formeranno una speciale squadra e che il protagonista, che potrà essere creato dai giocatori tramite un editor, sarà uno degli elementi che contribuiranno alla ricerca dell'agente. Stando a quanto scritto sul sito ufficiale, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare nuove informazioni anche su Adler, così da scoprire altri dettagli sul personaggio.

Vi ricordiamo che proprio ieri è stato mostrato un nuovo filmato di Call of Duty Black Ops Cold War con Ray Tracing attivo.