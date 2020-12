COD Black Ops Cold War Stagione 1: nuova mappa di Warzone e Stitch nel nuovo trailer

A pochi giorni dall'inizio, Treyarch ha pubblicato il trailer dell'attesa Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, grazie al quale possiamo apprendere i risvolti della linea narrativa che fungerà da filo conduttore.

A quanto pare, la Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War vedrà il ritorno di Vikhor "Stitch" Kuzmin in qualità di Operatore. Stitch è un ex membro del KGB ed l'ex leader programma Nova 6, un sito di produzione per armi chimiche ubicato a Rebirth Island. Russel Adler, l'agente della CIA incontrato nella campagna di Cold War, lo aveva già sconfitto negli anni '60, ma a quanto pare non si è arreso ed è tornato in azione anche negli anni'80.

Nel trailer Vikhor "Stitch" Kuzmin viene mostrato mentre tiene una foto di Rebirth Island: già scovata dai data miner la scorsa settimana, sembra essere un remake di Alcatraz vista in Blackout giocabile come mappa a sé stante in Call of Duty Warzone. Nel trailer, inoltre, Stitch afferma di essere stato mandato in un Gulag come forma di punizione per aver lasciato cadere Rebirth Island: non a caso, Activision aveva già confermato l'introduzione di una nuova esperienza Gulag per Warzone (il luogo dove vanno a finire i giocatori dopo essere stati eliminati). Gli indizi non sono finiti qui: nel trailer si vede anche un'altra mappa scoperta in anticipo dai data miner nei giorni scorsi, ovvero Mall at the Pines nel New Jersey, un centro commerciale innevato.

Ricordiamo che con la Stagione 1 avverrà l'integrazione delle esperienze di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone. Si preannuncia un aggiornamento scoppiettante: Treyarch l'ha definito come il più grande della storia di Black Ops.