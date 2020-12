COD Black Ops Cold War Stagione 1: quattro mappe e skin di Adler svelati da un leak

C'è molta curiosità in merito alla Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 10 dicembre. I giocatori sono in fibrillazione, mentre i data miner si stanno dando un bel da fare per scoprire in anticipo le novità preparate da Treyarch... e a quanto pare ci stanno riuscendo.

Stando a quanto scoperto fino ad ora, la Stagione 1 di COD Black Ops Cold War porterà in dote ben quattro nuove mappe in cui darsi battaglia, ovvero: Rebirth Island (Alcatraz), la ben nota Raid, Mall (un centro commerciale innevato) e Launch. Le anteprime delle prime tre possono essere trovate su questo profilo Twitter, ma tenete presente che potrebbero sparire da un momento all'altro per volere di Activision. Pare inoltre che Treyarch sia intenzionata a lanciare uno Starter Pack acquistabile dai giocatori e contenente una nuova skin di Adler, diversi emblemi, una calling card e un certo quantitativo di Punti.

Nessuno di questi contenuti è stato ufficializzato, pertanto vi consigliamo di prendere ogni informazione con le pinze. Ciò che è certo è che il debutto della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War rivoluzionerà anche Call of Duty Modern Warfare e Warzone, che dal 10 dicembre condivideranno con Black Ops Cold War un sistema di progressione unificato. Tutte le armi e i progetti dell'ultimo capitolo potranno inoltre essere utilizzati in Warzone.