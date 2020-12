COD Black Ops Cold War, Stagione 1: al via una strana diretta sul canale YouTube

Sono sempre più numerosi gli indizi che conducono al reveal ufficiale dei contenuti in arrivo con la prima stagione di Call of Duty Black Ops Cold War, il cui debutto è previsto per la prossima settimana.

Dopo aver incuriosito gli utenti con un nuovo sito dedicato ad un ARG (alternate reality game) e sul quale era presente un timer scaduto alle ore 16:00 di oggi, è ora partito sul canale ufficiale YouTube della celebre serie di sparatutto in prima persona una stranissima diretta con un altro timer della durata di una sola ora sullo sfondo delle frasi in russo e delle radio presumibilmente situate all'interno di un bunker. Sebbene il timer lasci intuire che qualcosa stia per accadere alle ore 17:00 italiane di oggi, lunedì 7 dicembre 2020, non è da escludere che gli utenti riescano ad estrapolare in anticipo nuove informazioni. Il sito dell'ARG invita gli utenti ad inserire dei codici e nella diretta si possono sentire delle strane voci, le quali potrebbero a breve iniziare a comunicare le sequenze di numeri e lettere da immettere sul portale creato per l'occasione.

In attesa di scoprire quali novità ci attendono, vi ricordiamo che la Stagione 1 di COD Black Ops Cold War avrà il via il prossimo mercoledì 16 dicembre 2020.