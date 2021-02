COD Black Ops Cold War Stagione 2: patch già scaricabile su PS4, ecco il peso

Mancano meno di due giorni all'atteso lancio della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War, e a quanto pare Treyarch si è già messa all'opera per distribuire i nuovi dati ai videogiocatori.

Stando a molteplici segnalazioni reperibili il rete, la patch 1.12 di Call of Duty Black Ops Cold War è già scaricabile su PlayStation 4. Anche stavolta, quindi, i possessori della console Sony hanno avuto la precedenza su tutti gli altri. L'update, dal peso di 11GB, potrà essere installato dalle ore 06:00 di domani 24 febbraio. A partire dalla stessa ora sarà attivato il download della patch 1.12 di Black Ops Cold War anche sulle altre piattaforme. La Stagione 2 prenderà ufficialmente il via per tutti quanti tra le 06:00 e le 08:00 di giovedì 25 febbraio. Nessun pre-load per i giocatori di Call of Duty Warzone, che invece dovranno attendere la mattinata di giovedì per scaricare la nuova patch.

La Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War, ricordiamo, introdurrà tra le altre cose la nuova modalità Zombies Outbreak, un'esperienza su larga scala come non si era mai vista nella serie. Per l'occasione, Treyarch concederà l'accesso gratuito ad Outbreak e ad una selezione di modalità Multiplayer a tutti i giocatori.