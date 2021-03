COD Black Ops Cold War, Stagione 2 Reloaded domani: nuove mappe e modifiche alle armi

Mancano poche ore: alle 6 del mattino di domani 30 marzo prenderà ufficialmente il via la Stagione 2 Reloaded di Call of Duty Black Ops Cold War, che introdurrà tantissimi nuovi contenuti gratuiti per tutti i giocatori e bilancerà numerose armi. La patch è già disponibile al preload su PlayStation 4, in anteprima rispetto alle altre piattaforme.

Il Multigiocatore, tanto per cominciare, verrà arricchito con una nuova serie di mappe, a partire da Miami Strike (6v6), una mappa dalla forma allungata e adatta agli scontri ravvicinati che verrà adeguatamente introdotta con una playlist 24/7 con un mix di Team Deathmatch, Dominio, Uccisione Confermata e Hardpoint. Alle modalità Gun Fight e Face Off verrà invece dedicata la ben più piccolina Mansion (2v2, 3v3), mentre per la nuova modalità Hardpoint Multi-Team per 40 giocatori c'è Golova, un villaggio russo che nasconde un grande segreto, essendo un luogo di test per Nikita Dragovich. Hardpoint Multi-Team vede scontrarsi dieci squadre da quattro giocatori per il controllo di multipli Harpoint allo stesso tempo. I set di Hardpoint ruotano ogni 120 secondi, e a differenza della modalità 6v6 e 12v12, il team guadagna un punto al secondo per ogni membro nell'hardpoint. Questa settimana torna anche Prop Hunt, con due mappe addizionali nella rotazione, ossia Miami Strike e Satellite.

Con la Stagione 2 Reloaded diverranno effettivi anche numerosi bilanciamenti alle armi. Il Krig 6 vedrà la visibilità migliorare in fase di mira (ADS), mentre al FFAR sarà aumentata la velocità dei proiettili (+12,8%). Il Groza infliggerà più danni (+40%), i lanciarazzi come l'RPG-7 saranno potenziati (sia nei danni che nell'area d'effetto), mentre alla Magnum sarà diminuita la precisione sparando senza mirare e alla pistola 1911 incrementata la velocità di mira (+11%). I mitra Milano 821, KSP 45, AK-47u, LC10, e MAC-10 subiranno una regolazione ancora più fine, migliorando in alcuni campi e peggiorando in altri. Maggiori dettagli li trovate nel changelog ufficiale della Stagione 2 Reloaded di COD Black Ops Cold War.