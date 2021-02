COD Black Ops Cold War, Stagione 2: scoperto un modo per giocare Outbreak in anticipo

Nel corso delle ultime ore è stata pubblicata su tutte le piattaforme una patch di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone che prepara i due giochi al debutto della Stagione 2. Navigando tra i menu, qualcuno è riuscito a scovare un metodo grazie al quale è possibile già ora accedere alla modalità Epidemia (Outbreak in inglese).

Se anche voi siete interessati a provare questa nuova tipologia di esperienza di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies, sappiate che è possibile mettere in pratica questo trucco in pochi secondi. Innanzitutto aggiornate il gioco all'ultima versione e poi disconnettete la console da internet (il trucco in questione non funziona su PC), dal momento che questo metodo funziona esclusivamente offline. A questo punto avviate COD Black Ops Cold War e selezionate la modalità Zombies nel menu iniziale: ora create un match privato e selezionate una delle mappe di Epidemia (Alpine, Ruka oppure Golova) per poter giocare da soli nella nuova modalità dello sparatutto e scoprirne in anticipo tutti i dettagli, così da arrivare pronti all'uscita della nuova stagione.

Vi ricordiamo che tutte le novità della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone saranno ufficialmente disponibili per tutti i giocatori a partire dalle ore 19:00 italiane di domani, giovedì 25 febbraio 2021.