COD Black Ops Cold War Stagione 3: alla scoperta delle nuove mappe Diesel e Yamantau

La Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War introdurrà un mare di novità, tra cui figureranno anche quattro nuove mappe: Yamantau, Diesel, Standoff e Duga.

Le prime due debutteranno immediatamente al lancio della nuova stagione, fissato per il 22 aprile, mentre le altre arriveranno nelle settimane successive. Yamantau è studiata per scontri 6vs6, ed è ubicata nelle rovine di un osservatorio sovietico sul monte Yamantau, negli Urali Meridionali. Tra le strutture presenti figurano un'enorme antenna parabolica abbattuta, degli interni innevati e passerelle decadenti. Diesel sarà invece in grado di ospitare anche partite Gunfight 2v2 e 3v3, oltre ai canonici sconti 6v6. Localizzata in un deserto con un'immancabile stazione di servizio, si tratta di un mappa piuttosto frenetica che promuove un elevato ritmo di combattimento.

Dal momento che il loro debutto è vicinissimo, Treyarch ci ha già offerto una video-panoramica delle due mappe, che potete visionare anche voi in cima e in calce a questa notizia. Standoff (6v6) e Duga (Multi-Team) verranno invece presentate prossimamente. Avete già controllato se avete abbastanza spazio libero per la Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone?