COD Black Ops Cold War Stagione 4 Reloaded: arrivano i paurosi zombie di Mauer Der Toten

Il giorno tanto atteso dai giocatori di Call of Duty è giunto: come preannunciato, alle prime luci dell'alba ha preso ufficialmente il via la Stagione 4 Reloaded di COD Black Ops Cold War, con un update talmente grande da non sembrare affatto un semplice aggiornamento di mezza stagione. Andiamo alla scoperta delle principali novità!

Il più grande vanto della Stagione 4 Reloaded è rappresentato dal nuovo capitolo della modalità Zombie intitolato Mauer Der Toten, nel quale i giocatori sono chiamati a navigare per le strade buie di una Berlino devastata dalla guerra, compresa una U-Bahn infestata dai non-morti, e arruolare Klaus, un nuovo compagno robotico che aiuterà gli agenti di Requiem nella loro battaglia contro l’orda. Tra i nuovi articoli figurano la Special cola Calcio del mulo, che permette di portare tre armi invece delle due predefinite (nei distributori), la granata LT53 Kazimir (tavolo di crafting), che produce un effetto simile a un buco nero che attira e neutralizzerà i non morti nelle vicinanze e la Wonder Weapon CRBR-S, una pistola ad energia con un ripetitore orbitante e tre potenziamenti unici tramite i Mod Kit che la trasformano ogni volta in una Wonder Weapon completamente nuova.

I giocatori PlayStation ottengono in esclusiva anche Rush, l'ultima mappa della modalità Onslaught per due giocatori. In questo luogo sono chiamati a sopravvivere ad una sfera dell’etere oscuro che non smette mai di muoversi e a nemici che non smettono mai di riprodursi. Sopravvivendo a 20 ondate di assalto accelerato, sbloccheranno il Blueprint dell’arma LMG Chemtaminate.

Nel Multigiocatore arrivano la mappa Rush (6v6) e la modalità Cattura la Bandiera. Rush è una mappa di piccole dimensioni ambientata dentro e intorno a un campo di speedball, e proveniente da Call of Duty Black Ops 2. Presenta strette zone di strozzatura e abbondanti strutture esterne di paintball. In Cattura la Bandiera, come facilmente immaginabile, è necessario prendere la bandiera della squadra nemica e riportarla alla base prima che loro catturino la propria. Un breve timer di respawn incoraggia un gioco intelligente e tattico, con un’uguale enfasi su attacco e difesa. Le nuove sfide in-game permettono di sbloccare una nuova arma, ossia l'OTs 9 (disponibile anche in Warzone), una temibile SMG che fa faville dalla breve distanza. Può essere sbloccata tramite una sfida di gioco dedicata, o potrai scegliere di acquistare il bundle Infiltrato nel negozio. Nel corso della Stagione 4 Reloaded arriverà anche la Mazza flangiata, un nuova arma da mischia.

Per celebrare il lancio della Stagione 4 Reloaded, Call of Duty Black Ops Cold War sarà gratis dal 22 al 29 luglio, offrendo varie playlist Multiplayer e Zombies, incluse le nuove mappe Rush e Mauer der Toten.