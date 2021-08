COD Black Ops Cold War Stagione 5: arriva anche la modalità ispirata ad Among Us

Activision ha finalmente svelato tutte le novità in arrivo la prossima settimana con l'update della Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War, il quale porterà numerosi contenuti nell'ultimo capitolo dello sparatutto in prima persona, inclusa una modalità unica nel suo genere.

Al centro dell'aggiornamento in questione troviamo infatti Infiltrato, una modalità multiplayer le cui meccaniche sono chiaramente ispirate ad Among Us e permettono di vivere con la visuale in soggettiva un'esperienza molto simile a quella del titolo a base di traditori e indagini. Non si tratta però dell'unico contenuto extra della nuova stagione, la quale propone anche cinque nuove mappe, tre delle quali disponibili sin da subito.

Ecco di seguito l'elenco delle mappe in arrivo gratuitamente per tutti i possessori di Call of Duty Black Ops Cold War:

Echelon (6 contro 6)

Slums (6 contro 6)

Showroom (2 contro 2 e 3 contro 3)

Drive-In (6 contro 6, nel corso della stagione)

Zoo (6 contro 6, nel corso della stagione)

Anche la modalità Zombies sta per ricevere nuovi contenuti grazie all'arrivo della regione Collateral e del Carro Armato per Epidemia, la possibilità di utilizzare il Rampino come nuovo equipaggiamento e il debutto di Percezione della morte (Perk) e Tempesta Tesla (Potenziamento da campo). Ad aggiungere ulteriore varietà ad Epidemia ci pensa poi Trasporto, un nuovo tipo di obiettivo creato appositamente per questa modalità di gioco cooperativa.

In attesa che l'update arrivi il prossimo 12 agosto 2021, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche le novità in arrivo su Call of Duty Warzone con la Stagione 5.