COD Black Ops Cold War Stagione 5 Furiosa al via: i contenuti della modalità Zombie

La Stagione 5 Furiosa di Call of Duty Black Ops Cold War e COD Warzone è ufficialmente ai nastri di partenza e porta diversi nuovi contenuti in tutte le modalità multiplayer del titolo Treyarch. Tante novità anche per gli amanti della modalità Zombie, che si arricchisce con nuove sfide e una mappa inedita.

Aggiunta principale per le battaglie a round è l'Induttore di Furia, un contenitore di colore arancione posto al punto di partenza e che, una volta attivato da tutti i partecipanti alla partita, aumenterà in maniera considerevole la difficoltà: gli zombie non solo compariranno con una frequenza molto più sostenuta, ma saranno anche più veloci ed aggressivi, dando vita a combattimenti molto più frenetici rispetto agli standard.

Per quanto riguarda la modalità Epidemia, viene introdotta una nuova regione: trattasi di Armada, situata nell'Oceano Atlantico Settentrionale e che porta così l'azione in un contesto inedito all'interno del gioco. Arriva anche un nuovo evento mondiale, Cassa Nera, che offrirà un misterioso e utile effetto protettivo per coloro che la troveranno: la possibilità di evocare uno spirito che combatterà al nostro fianco quando il giocatore si ritroverà a corto di energie. Infine, più avanti nel corso della Stagione verrà introdotta la modalità Sopravvivenza, dove i partecipanti inizieranno la partita con solo una 1911 a disposizione e nessuna mappa con cui orientarsi. Non solo: la ricarica automatica della vita sarà disattivata e sarà quindi necessario trovare del cibo sparso lungo gli scenari per recuperare le forze.

Per maggiori dettagli potete consultare tutti i contenuti della Stagione 5 Furiosa di COD Warzone e Cold War. Nel frattempo Activision ha alzato il sipario sul prossimo episodio della sua longeva serie bellica: per approfondimenti potete leggere le nostre prime impressioni sul multiplayer di Call of Duty Vanguard.