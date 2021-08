COD Black Ops Cold War, Stagione 5 e oltre: altre 12 mappe in arrivo per un leak

Manca sempre meno al lancio della Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War, fissato per il 10 agosto. Secondo i calcoli dei giocatori, la quinta stagione dovrebbe essere la penultima del ciclo vitale del titolo, dal momento che tra pochi mesi debutterà il nuovo capitolo della serie sviluppato da Sledgehammer Games.

Nonostante il suo ciclo stagionale si stia avvicinando alla fine, pare che Black Ops Cold War abbia ancora molto da dire. Secondo il noto leaker MW2 OG, da sempre molto vicino al mondo di Call of Duty, Treyarch avrebbe altre dodici mappe in serbo per i videogiocatori dello sparatutto in prima persona. Tre sarebbero in arrivo nel corso della Stagione 5 e altrettante durante la Stagione 6, che dovrebbe essere l'ultima. Le altre sei mappe sarebbero destinate ad arrivare successivamente. Il leaker ha tuttavia specificato che non saranno tutte originali: nel computo, dovrebbero esserci anche alcuni remake di mappe già esistenti. Tra i nomi che stanno circolando in rete figurano Yemen, Plaza e Slums, tutte provenienti da Black Ops 2.

Vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze, dal momento che non provengono da una fonte ufficiale. Di certo, c'è che tra pochi giorni verranno rivelati i contenuti della Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War, il cui inizio è fissato per il 10 agosto.