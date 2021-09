COD Black Ops Cold War, Stagione 6: l'evento Forsaken sancisce la fine di Zombies

Con l'arrivo della Stagione 6 di Call of Duty Black Ops Cold War, la modalità Zombies dello sparatutto si accinge a concludersi definitivamente. Treyarch ha annunciato l'arrivo dell'evento conclusivo ed ha diffuso tutti i dettagli al riguardo.

"Forsaken" verrà lanciato il 7 ottobre, all'inizio della sesta stagione di COD Cold War e Warzone. Come è stato per tutte le esperienze Zombie post-lancio del titolo, anche questa nuova mappa sarà disponibile gratuitamente, e porterà a conclusione il capitolo di apertura della storia di Dark Aether.

Come i giocatori hanno appreso durante la Stagione 5, il Direttore di Requiem ha dei piani per Samantha Maxis, e per questo ha impiegato metodi poco ortodossi per aiutarla a comprendere i poteri che ha sviluppato durante il suo periodo nell'etere oscuro. Requiem e Omega si sono imbarcati in operazioni rivali per estrarre il sergente Kazimir Zykov dall'etere oscuro, credendo che questo "lost Russian" - il soldato sovietico che ha chiuso il portale a Projekt Endstation - si rivelerà la chiave per impedire a una forza distruttiva di entrare nel nostro mondo.

Treyarch consiglia di seguire i suoi canali social per non perdersi tutte le novità non solo sulla conclusione di Zombie, ma anche sulla Stagione 6 di Call of Duty Black Ops Cold War, di cui arriverà presto un gameplay trailer.

In attesa che il 7 ottobre inizi la nuova Season, Treyarch ha pubblicato l'outro della Stagione 5, che potrebbe aver confermato l'arrivo di Mason come nuovo Operatore.