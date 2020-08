COD Black Ops Cold War: la Storia girerà a 60fps e sarà sviluppata da Raven Software

Dopo aver assistito alla presentazione ufficiale di Black Ops Cold War con l'evento che ha coinvolto l'utenza di COD Warzone, riceviamo finalmente i primi dettagli ufficiali sulla Storia del prossimo, attesissimo capitolo dell'epopea sparatutto di Call of Duty.

Con il reveal di Black ops Cold War arriva infatti la conferma, da parte di Activision, della presenza di una Campagna Principale estremamente stratificata e ricca di contenuti. Per ridurre il carico di lavoro richiesto a Treyarch, il colosso videoludico statunitense ha saggiamente deciso di affidare lo sviluppo della Storia di Black Ops Cold War a Raven Software, un team che in passato ha già dimostrato di poter occuparsi di questo genere di esperienze narrative legate alla dimensione FPS di Call of Duty.

Con l'aiuto degli scrittori e degli sviluppatori del Black Ops originario, Raven proverà così a raccontare la Guerra Fredda innestando nella struttura classica delle componenti singleplayer di COD degli elementi di assoluta novità per questa serie, come l'incedere atipico delle missioni, degli incarichi nascosti e delle quest secondarie che correranno parallelamente alla storia maggiore. Il tutto, "raccontato a schermo" a 60fps, una scelta dettata dalla necessità di mantenere alta l'attenzione degli appassionati in funzione delle atmosfere spionistiche e delle tensioni politiche che sperimenteremo nell'avventura.

Quanto alle ambientazioni, Raven promette di condurci nei teatri di battaglia più caldi dei primi anni '80, in contesti geopolitici quantomai instabili come Berlino Est, il Vietnam, la Turchia o il quartier generale del KGB.

L'uscita di Call of Duty Black Ops Cold War è prevista per il 13 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One: in attesa di conoscere la data di lancio della doppia versione nextgen rappresentata da PS5 e Xbox Series X, vi lasciamo in compagnia del video d'annuncio di COD Black Ops Cold War.