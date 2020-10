COD Black Ops Cold War stupisce su PS4 Pro, si avvicina alla versione PC

Mancano ancora diverse settimane al lancio di Call of Duty Black Ops Cold War, ma la redazione di Digital Foundry ha già avuto modo di testare il suo comparto tecnico nelle versioni preliminari del gioco per PC e per PlayStation 4 Pro.

Durante la prova della Beta per PlayStation 4 Pro - che tra pochi giorni diverrà accessibile ai giocatori - Digital Foundry ha potuto apprezzare un eccellente livello di ottimizzazione, tipico dei giochi di fine generazione, e ha ben pensato di effettuare un confronto con l'attuale preview per PC. Dalla comparativa è emerso che, per quanto concerne l'effettistica e la resa grafica, Call of Duty Black Ops Cold War per PS4 Pro si avvicina moltissimo all'edizione per PC con livello di dettaglio al massimo, il tutto mantenendo il framerate ancorato ai 60fps nella maggior parte delle partite multigiocatore. Sulla console premium di Sony Black Ops Cold War non raggiunge la risoluzione 4K nativa (esattamente come Black Ops 4), ma ciò non ha impedito a Digital Foundry di descrivere quest'edizione come "sorprendente".

Potete farvi un'idea più precisa guardando la video comparativa in cima a questa notizia. Il lancio di Call of Duty Black Ops Cold War, ricordiamo, è previsto per il 13 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4. Su PS5 arriverà al lancio della console, fissato per il 19 novembre in Italia. La Beta gratis di Call of Duty Black Ops Cold War prenderà il via l'8 ottobre in esclusiva PS4 per poi approdare su PC e Xbox One la prossima settimana.