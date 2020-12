COD Black Ops Cold War: superati i 3 miliardi di dollari in prenotazioni in 12 mesi

Activision festeggia il raggiungimento di un notevole traguardo grazie all'arrivo di Call of Duty Black Ops Cold War, che in un solo anno ha permesso all'azienda di ottenere ricavi superiori ai 3 miliardi di dollari con le sole prenotazioni nette.

Ciò significa che questa cifra è stata raggiunta grazie ai preorder del gioco in versione fisica e digitale oltre alla vendita del merchandise legato alla celebre serie di sparatutto in prima persona. È probabile che a rendere più interessante il nuovo capitolo agli occhi dei giocatori non sia stato solo l'incredibile successo di Call of Duty Modern Warfare e Warzone (il battle royale che andrà a fondersi con Black Ops Cold War nel corso della prossima settimana), ma anche l'avvento delle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, per le quali il gioco è già disponibile. A confermare il successo del prodotto è anche il quantitativo di ore trascorse in gioco dagli utenti, che hanno fatto in modo da rendere lo scorso novembre 2020 il miglior mese di sempre per la serie.

In attesa di scoprire nel dettaglio i contenuti post-lancio gratuiti in arrivo con la Stagione 1, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Call of Duty Black Ops Cold War.