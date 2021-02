COD Black Ops Cold War: svelata la data di lancio di Outbreak, nuova modalità Zombies

Dopo gli insistenti rumor dei giorni scorsi e il leak accidentale di questa mattina, Activision e Treyarch hanno rotto il silenzio, e mediante un breve teaser hanno confermato l'esistenza di Outbreak e la sua data d'uscita, fissata per il 25 febbraio.

La data di lancio non è stata scelta a caso, dal momento che coincide con il giorno d'inizio della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone. Al momento le informazioni ufficiali sono decisamente risicate. Tutto ciò che abbiamo è il teaser che potete visionare in calce a questa notizia, che si limita a mostrare un tunnel spaziotemporale di colore violaceo attraversa un villaggio. In un teaser di qualche giorno fa, il medesimo tunnel terminava in una stanza con un grande lampadario.

Nel leak di questa mattina, che ricordiamo essere originato proprio dal sito ufficiale del franchise, Outbreak è tuttavia stata descritta come una nuova esperienza Zombies PvE su larga scala pensata per mappe Fireteam. Tutte le mappe di questa modalità, al momento, sono ambientate sui Monti Urali, ma non sappiamo ancora se ne verrà aggiunta una nuova creata specificamente.

Ne sapremo di più nei prossimi giorni. Ne approfittiamo per ricordarvi che, in vista della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone si svolgerà un weekend a doppi punti esperienza a partire da domani 19 febbraio.