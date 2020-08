COD Black Ops Cold War: svelato il contenuto dei misteriosi box, ecco le prime immagini

Nei giorni scorsi Activision aveva catturato l'attenzione dei fan inviando ad alcuni streamer un misterioso baule facendo presagire l'imminente annuncio del nuovo Call of Duty. I box sono stati aperti proprio oggi e sembrano contenere alcuni indizi e anticipazioni.

Negli ultimi giorni sembra che Activision abbia spinto sull'acceleratore relativamente alla presentazione del nuovo Call of Duty. Dopo l'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Warzone molti giocatori hanno avvistato un teaser in game molto simile a quello di Black Ops. Nel frattempo alcuni streamer e altre testate online si sono viste recapitare un misterioso baule "di rifornimenti" con tanto di ordini sulla data di apertura che corrispondeva proprio alle ore 18:00 di oggi.

I ragazzi di Charlie Intel hanno quindi svelato il contenuto del box, pubblicando le immagine su Twitter. All'interno del baule c'era infatti un vecchio proiettore (funzionante) con tanto di diapositive. Anche se non c'è alcun riferimento esplicito a Call of Duty Black Ops Cold War, tra i contenuti spiccano immagini satellitari, mappe e varie lettere. I fan sono già al lavoro per decifrare le diapositive e per trarre il maggior numero di informazioni nascosti nella scatola. Come sempre vi terremo aggiornati!