COD Black Ops Cold War? Teaser misteriosi avvistati in COD Warzone!

Nel corso della presentazione degli ultimi risultati finanziari, i vertici di Activision hanno confermato che Treyarch e Raven Studio stanno sviluppando il nuovo COD.

Il titolo ufficiale del gioco non è ancora stato svelato dagli autori, ma gli ultimi rumor vi si sono nel tempo riferiti come Call of Duty Black Ops: Cold War, lasciando presagire un'ambientazione temporale collocata nei decenni della Guerra Fredda. Al momento non vi è ovviamente alcuna conferma in tal senso, ma sembra che un annuncio del gioco potrebbe non essere eccessivamente lontano.

A far sorgere il dubbio sono alcuni strani avvistamenti registrati da alcuni dei giocatori attivi su Call of Duty: Warzone. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, alcuni utenti Twitter stanno condividendo alcuni strane indicazioni apparse loro a schermo durante una sessione di gioco nel battle royale. In particolare, si tratta del messaggio "conosci la tua storia": piuttosto enigmatico, è stato interpretato da molti come un teaser del nuovo Call of Duty e una potenziale conferma del setting nella seconda metà del Novecento.



Che un annuncio di Call of Duty Black Ops: Cold War possa non essere lontano? Per il momento non resta altro da fare che attendere e monitorare COD: Warzone per ulteriori eventuali novità!