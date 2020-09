COD Black Ops Cold War: primo teaser di Zombies, svelata la data del reveal

L'assaggio della campagna l'abbiamo ricevuto, quello del multigiocatore pure. Tuttavia, la presentazione di Call of Duty Black Ops Cold War, nuovo episodio della saga FPS più celebre di sempre, potrà finalmente dirsi completa solo dopo il reveal dell'immancabile modalità Zombies. Per fortuna, è dietro l'angolo...

Con un messaggio affidato ai propri canali social, Activision e Treyarch hanno annunciato che il reveal di Zombies avverrà alle 19:00 di mercoledì 30 settembre. Il comunicato è stato accompagnato dalla pubblicazione della key-art ufficiale della modalità a base di non morti, che funge da anteprima a questa notizia, e dal macabro teaser di 7 secondi che potete visionare in calce. Con tutta probabilità rappresenta un piccolo spezzone del trailer che verrà mostrato in occasione del reveal.

L'uscita di Call of Duty Black Ops Cold War, ricordiamo, è fissata per il 13 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4. Lo stesso giorno arriverà anche su PS5 negli USA, mentre i giocatori europei dovranno attendere il 19 novembre. Prima di allora si svolgerà la Beta gratis di Call of Duty Black Ops Cold War, che prenderà il via l'8 ottobre in esclusiva PS4 per poi approdare su PC e Xbox One la settimana successiva.