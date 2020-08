COD Black Ops Cold War: tensione alle stelle tra USA e URSS nel nuovo video teaser

Mentre la community è ancora alla ricerca di indizi nascosti nell'artwork ufficiale di COD Black ops Cold War, Activision conta i giorni che ci dividono dal reveal trailer del nuovo kolossal sparatutto legato alla serie di Call of Duty pubblicando un nuovo teaser trailer ricco di spunti di riflessione.

Il filmato rimanda gli appassionati all'evento ingame che avrà luogo all'interno della dimensione battle royale di Call of Duty Warzone: nel teaser, ci vengono mostrate diverse TV che trasmettono gli episodi di violenza provenienti da tutto il mondo a testimonianza della tensione crescente tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, con sullo sfondo il tema della Guerra Fredda e della costante minaccia di un conflitto nucleare.

Ciò che spicca dal teaser del nuovo FPS firmato Treyarch e Raven Software è però la frase "una menzogna è un'arma potente" che campeggia sullo schermo centrale come monito per chi si immergerà nelle atmosfere di questo capolavoro annunciato, a giudicare anche dal successo ottenuto da COD Warzone e Modern Warfare.

Una volta chiarito il setting narrativo e cronologico del titolo, bisognerà attendere fino al 26 agosto per poter avere un quadro più esaustivo sui contenuti, sui protagonisti e sulle modalità in singolo e in multiplayer a cui accedere in Call of Duty Black Ops Cold War.