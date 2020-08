COD Black Ops Cold War torna a mostrarsi: video dalla Gamescom 2020

In occasione del reveal ufficiale di Call of Duty: Black Ops Cold War, Activision ha confermato l'ambientazione dello shooter, pronto a trasportare i giocatori nel cuore degli Anni Ottanta.

Agli albori della Presidenza Reagan, una nuova minaccia sembra in grado di turbare l'equilibrio geopolitico che regola i rapporti tra USA e URSS. Il misterioso agente "Perseus" entra nel mirino dell'intelligence statunitense, pronta a mettersi sulle sue tracce senza indugio. Gli agenti del primo COD Black Ops ritornano in scena insieme a un nuovo cast, per proporre al pubblico un vero e proprio sequel.

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2020, COD Black Ops Cold War torna a mostrarsi con un video in versione estesa, che ci introduce la missione autorizzata dalla versione videoludica del Presidente Reagan. Come sempre, potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.



Per ogni dettaglio sul titolo, sulle nostre pagine trovate una ricca anteprima di COD Black Ops Cold War, a cura del nostro Francesco Fossetti, che ha potuto osservare il titolo in azione su PlayStation 5. Prima del lancio, i giocatori potranno testare le potenzialità della produzione grazie a una Open Beta di COD Black Ops Cold War.